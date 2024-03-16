ОВА: Удар по Одессе в пятницу - самый массированный по количеству жертв. В области траур
Суббота, 16 марта 2024, 11:03
Власти назвали удар россиян по Одессе 15 марта, в результате которого погибли 20 человек, - самым массированным по городу по количеству жертв.
Источник: Одесская ОВА
Детали: Отмечается, что по состоянию на 9 утра 16 марта в медучреждениях продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате ракетной атаки. Из них девять в тяжелом состоянии.
Реклама:
В городе и области 16 марта объявлен траур по 20 погибшим.
Что этому предшествовало:
- Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом Российской Федерации.
- Позже в Силах обороны сообщили, что российско-оккупационные войска ударили по Одессе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".
ВИДЕО ДНЯ