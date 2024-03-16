Зеленський призначив ексочільника Луганщини керувати районом на Закарпатті

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Джерело: розпорядження від 15 березня, опубліковане на сайті президента; Гайдай у Facebook

Деталі: Іншим розпорядженням Зеленський звільнив з посади голови Мукачівської РДА Едгара Токаря.

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Гайдай на своїй сторінці в Facebook прокоментував призначення: "Маю нове завдання. Мукачівський район, починаємо працювати!".

Довідка: Сергій Гайдай обіймав посаду голови Луганської обласної державної адміністрації з 25 жовтня 2019 до 15 березня 2023 року.

Він уже був головою Мукачівської РДА з вересня 2015 по листопад 2018 року.

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