Зеленський призначив ексочільника Луганщини керувати районом на Закарпатті
Субота, 16 березня 2024, 16:15
Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Джерело: розпорядження від 15 березня, опубліковане на сайті президента; Гайдай у Facebook
Деталі: Іншим розпорядженням Зеленський звільнив з посади голови Мукачівської РДА Едгара Токаря.
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Гайдай на своїй сторінці в Facebook прокоментував призначення: "Маю нове завдання. Мукачівський район, починаємо працювати!".
Довідка: Сергій Гайдай обіймав посаду голови Луганської обласної державної адміністрації з 25 жовтня 2019 до 15 березня 2023 року.
Він уже був головою Мукачівської РДА з вересня 2015 по листопад 2018 року.
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Передісторія:
- 15 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая.
- Джерела УП повідомляли, що він може стати послом України в Казахстані.
- 22 травня видання "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомило, що Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні.
- Гайдай тоді заявив, що немає офіційної відмови щодо призначення його послом у Казахстані, Міністерство закордонних справ Казахстану відмовилося від коментарів.