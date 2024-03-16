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Зеленський призначив ексочільника Луганщини керувати районом на Закарпатті

Катерина ТищенкоСубота, 16 березня 2024, 16:15
Зеленський призначив ексочільника Луганщини керувати районом на Закарпатті
Сергій Гайдай, фото Future Publishing via Getty Images

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Джерело: розпорядження від 15 березня, опубліковане на сайті президента; Гайдай у Facebook

Деталі: Іншим розпорядженням Зеленський звільнив з посади голови Мукачівської РДА Едгара Токаря.

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Гайдай на своїй сторінці в Facebook прокоментував призначення: "Маю нове завдання. Мукачівський район, починаємо працювати!".

Довідка: Сергій Гайдай обіймав посаду голови Луганської обласної державної адміністрації з 25 жовтня 2019 до 15 березня 2023 року.

Він уже був головою Мукачівської РДА з вересня 2015 по листопад 2018 року.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 15 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая.  
  • Джерела УП повідомляли, що він може стати послом України в Казахстані.
  • 22 травня видання "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомило, що Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні. 
  • Гайдай тоді заявив, що немає офіційної відмови щодо призначення його послом у Казахстані, Міністерство закордонних справ Казахстану відмовилося від коментарів.

Теми: ЗакарпаттяМукачевеЛуганська областьЗеленський
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