Зеленский назначил экс-главу Луганщины руководить районом на Закарпатье
Суббота, 16 марта 2024, 16:15
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.
Источник: распоряжение от 15 марта, опубликованное на сайте президента; Гайдай в Facebook
Детали: Другим распоряжением Зеленский уволил с должности председателя Мукачевской РГА Эдгара Токаря.
Реклама:
Гайдай на своей странице в Facebook прокомментировал назначение: "Имею новую задачу. Мукачевский район, начинаем работать!".
Справка: Сергей Гайдай был председателем Луганской областной государственной администрации с 25 октября 2019 до 15 марта 2023 года.
Он уже был председателем Мукачевской РГА с сентября 2015 по ноябрь 2018 года.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 15 марта 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая.
- Источники УП сообщали, что он может стать послом Украины в Казахстане.
- 22 мая издание "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране.
- Гайдай тогда заявил, что нет официального отказа о назначении его послом в Казахстане, Министерство иностранных дел Казахстана отказалось от комментариев.