Зеленский назначил экс-главу Луганщины руководить районом на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Источник: распоряжение от 15 марта, опубликованное на сайте президента; Гайдай в Facebook

Детали: Другим распоряжением Зеленский уволил с должности председателя Мукачевской РГА Эдгара Токаря.

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Гайдай на своей странице в Facebook прокомментировал назначение: "Имею новую задачу. Мукачевский район, начинаем работать!".

Справка: Сергей Гайдай был председателем Луганской областной государственной администрации с 25 октября 2019 до 15 марта 2023 года.

Он уже был председателем Мукачевской РГА с сентября 2015 по ноябрь 2018 года.

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