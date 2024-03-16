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Зеленский назначил экс-главу Луганщины руководить районом на Закарпатье

Катерина ТищенкоСуббота, 16 марта 2024, 16:15
Зеленский назначил экс-главу Луганщины руководить районом на Закарпатье
Сергей Гайдай, фото Future Publishing via Getty Images

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Источник: распоряжение от 15 марта, опубликованное на сайте президента; Гайдай в Facebook

Детали: Другим распоряжением Зеленский уволил с должности председателя Мукачевской РГА Эдгара Токаря.

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Гайдай на своей странице в Facebook прокомментировал назначение: "Имею новую задачу. Мукачевский район, начинаем работать!".

Справка: Сергей Гайдай был председателем Луганской областной государственной администрации с 25 октября 2019 до 15 марта 2023 года.

Он уже был председателем Мукачевской РГА с сентября 2015 по ноябрь 2018 года.

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Предыстория:

  • 15 марта 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая.
  • Источники УП сообщали, что он может стать послом Украины в Казахстане.
  • 22 мая издание "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране.
  • Гайдай тогда заявил, что нет официального отказа о назначении его послом в Казахстане, Министерство иностранных дел Казахстана отказалось от комментариев.

Темы: ЗакарпатьеМукачевоЛуганская областьЗеленский
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