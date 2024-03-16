Буданов про рейди РДК і "Свободи Росії": Вони стають силою, будемо допомагати

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону", які здійснюють операції на території Бєлгородської та Курської областей РФ, "стають силою", і Україна буде їм допомагати.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Однозначно ця суб’єктність з’являється, їх уже не можна назвати угрупованнями, це вже стає сила. Їх зараз кілька, вони діють разом, близькі до об’єднання на принципах спільного бачення трансформації РФ. До них будуть доєднуватись багато опозиційних сил РФ, які знаходяться як всередині їхньої країни, так і тимчасово за кордоном".

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Деталі: Буданов заявив, що, за даними української розвідки, представники цих рухів "не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил".

"Вони допомагають нам з першого дня подій 24 лютого, воюють вони досить непогано. Вони були в багатьох гарячих точках в Україні. Ми спробуємо допомогти їм в міру наших можливостей", - додав керівник ГУР.

Водночас Буданов назвав причини, чому в РФ не відбулося потужних внутрішніх протестів. Перша причина, за його словами, "моральна", бо "Росія – це реально країна рабів". Другою ж причиною є відсутність роботи в російських регіонах і можливостей заробити іншим шляхом, окрім як доєднатися до збройних сил країни-агресора.

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