Буданов про рейди РДК і "Свободи Росії": Вони стають силою, будемо допомагати
Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону", які здійснюють операції на території Бєлгородської та Курської областей РФ, "стають силою", і Україна буде їм допомагати.
Джерело: Буданов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Однозначно ця суб’єктність з’являється, їх уже не можна назвати угрупованнями, це вже стає сила. Їх зараз кілька, вони діють разом, близькі до об’єднання на принципах спільного бачення трансформації РФ. До них будуть доєднуватись багато опозиційних сил РФ, які знаходяться як всередині їхньої країни, так і тимчасово за кордоном".
Деталі: Буданов заявив, що, за даними української розвідки, представники цих рухів "не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил".
"Вони допомагають нам з першого дня подій 24 лютого, воюють вони досить непогано. Вони були в багатьох гарячих точках в Україні. Ми спробуємо допомогти їм в міру наших можливостей", - додав керівник ГУР.
Водночас Буданов назвав причини, чому в РФ не відбулося потужних внутрішніх протестів. Перша причина, за його словами, "моральна", бо "Росія – це реально країна рабів". Другою ж причиною є відсутність роботи в російських регіонах і можливостей заробити іншим шляхом, окрім як доєднатися до збройних сил країни-агресора.
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Передісторія:
- 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини. Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.
- Засновник РДК розповів, що бійці корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна не було.
- Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки писали про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
- Пізніше легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняла, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".
- "Російський добровольчий корпус", який проводить військову операцію в Бєлгородській і Курській областях, показав нову партію російських військовополонених і готовий їх обміняти на зустрічі з губернатором.