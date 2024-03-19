Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після нічних атак дронів у Росії задумались, як захищати НПЗ: хочуть підтягти "Панцирі"

Валентина РоманенкоВівторок, 19 березня 2024, 17:19
Після нічних атак дронів у Росії задумались, як захищати НПЗ: хочуть підтягти Панцирі
система Панцир-С1. ілюстративне фото з Вікіпедії

Після того, як Україна останніми місяцями активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи та енергетичні об'єкти, в Росії хочуть посилити їхній захист засобами ППО.

Джерело: директор департаменту розвитку газової галузі Міненерго РФ Артем Верхов під час круглого столу в Раді федерації РФ, цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Робота з безпеки ведеться, дійсно актуальне питання. Відпрацьовуємо спільно, зокрема з колегами з Росгвардіі, (заходи) щодо прикриття об'єктів, встановлення необхідних систем захисту типу "Панцира".

Реклама:

Деталі: За останні тижні понад десяток великих російських НПЗ зазнали атак безпілотників. За даними джерел "Української правди", це масштабна робота Сил оборони України, включно з СБУ, ГУР, ССО, Сили безпілотних систем ЗСУ.

Знати більше: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Теми: РосіябезпілотникиППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Росія
Що буде далі…"Остання путінська гастроль"
Експорт нафти з Росії зростає через атаки українських дронів
Росіяни скинули вибухівку на авто з цивільними на Херсонщині: постраждало подружжя
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: