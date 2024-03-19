Після нічних атак дронів у Росії задумались, як захищати НПЗ: хочуть підтягти "Панцирі"

Після того, як Україна останніми місяцями активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи та енергетичні об'єкти, в Росії хочуть посилити їхній захист засобами ППО.

Джерело: директор департаменту розвитку газової галузі Міненерго РФ Артем Верхов під час круглого столу в Раді федерації РФ, цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Робота з безпеки ведеться, дійсно актуальне питання. Відпрацьовуємо спільно, зокрема з колегами з Росгвардіі, (заходи) щодо прикриття об'єктів, встановлення необхідних систем захисту типу "Панцира".

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Деталі: За останні тижні понад десяток великих російських НПЗ зазнали атак безпілотників. За даними джерел "Української правди", це масштабна робота Сил оборони України, включно з СБУ, ГУР, ССО, Сили безпілотних систем ЗСУ.

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