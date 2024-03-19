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После ночных атак дронов в России задумались, как защищать НПЗ: хотят подтянуть "Панцири"

Валентина РоманенкоВторник, 19 марта 2024, 17:19
После ночных атак дронов в России задумались, как защищать НПЗ: хотят подтянуть Панцири
система Панцирь-С1. иллюстративное фото из Википедии

После того, как Украина в последние месяцы активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетические объекты, в России хотят усилить их защиту средставми ПВО.

Источник: директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов в ходе круглого стола в Совете федерации РФ, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Работа по безопасности ведется, действительно актуальный вопрос. Отрабатываем совместно, в том числе с коллегами из Росгвардии, (меры) по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа "Панциря".

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Детали: За последние недели более десятка крупных российских НПЗ подверглись атакам беспилотников. По данным источников "Украинской правды", это масштабная работа Сил обороны Украины, включая СБУ, ГУР, ССО, Силы беспилотных систем ВСУ.

Знать больше: "Бавовна пылала и будет пылать". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

Темы: РосcиябеспилотникиПВОвойна
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