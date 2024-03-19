После ночных атак дронов в России задумались, как защищать НПЗ: хотят подтянуть "Панцири"

После того, как Украина в последние месяцы активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетические объекты, в России хотят усилить их защиту средставми ПВО.

Источник: директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов в ходе круглого стола в Совете федерации РФ, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Работа по безопасности ведется, действительно актуальный вопрос. Отрабатываем совместно, в том числе с коллегами из Росгвардии, (меры) по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа "Панциря".

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Детали: За последние недели более десятка крупных российских НПЗ подверглись атакам беспилотников. По данным источников "Украинской правды", это масштабная работа Сил обороны Украины, включая СБУ, ГУР, ССО, Силы беспилотных систем ВСУ.

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