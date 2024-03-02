У Бундестазі хочуть пояснень через нібито перехоплення Росією розмов німецьких генералів
Голова Комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц закликає до роз'яснень щодо повідомлень про нібито перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил.
Джерело: Tagesschau, "Європейська правда"
Деталі: "Якщо ця історія виявиться правдою, це буде дуже проблематичний процес, – сказав він.
"Виникає питання, чи це разова подія, чи це структурна проблема безпеки. Я очікую, що вся попередня інформація буде негайно з'ясована", – заявив політик.
Російські ЗМІ раніше повідомляли про можливе перехоплення розмови про постачання ракет Taurus.
Заступник голови комітету Бундестагу з контролю над розвідкою Родеріх Кізеветтер вважає достовірними повідомлення про перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил.
"Росія, звичайно, демонструє, наскільки активно вона використовує шпигунство і саботаж як частину гібридної війни. Очікувано, що набагато більше було перехоплено і злито з метою впливу на рішення, дискредитації та маніпулювання людьми", – сказав Кізеветтер в інтерв'ю Handelsblatt.
Нагадаємо: Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.
Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".