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У Бундестазі хочуть пояснень через нібито перехоплення Росією розмов німецьких генералів

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 2 березня 2024, 09:41
У Бундестазі хочуть пояснень через нібито перехоплення Росією розмов німецьких генералів
Фото: Getty Images

Голова Комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц закликає до роз'яснень щодо повідомлень про нібито перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил.

Джерело: Tagesschau, "Європейська правда"

Деталі: "Якщо ця історія виявиться правдою, це буде дуже проблематичний процес, – сказав він.

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"Виникає питання, чи це разова подія, чи це структурна проблема безпеки. Я очікую, що вся попередня інформація буде негайно з'ясована", – заявив політик.

Російські ЗМІ раніше повідомляли про можливе перехоплення розмови про постачання ракет Taurus.

Заступник голови комітету Бундестагу з контролю над розвідкою Родеріх Кізеветтер вважає достовірними повідомлення про перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил.

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"Росія, звичайно, демонструє, наскільки активно вона використовує шпигунство і саботаж як частину гібридної війни. Очікувано, що набагато більше було перехоплено і злито з метою впливу на рішення, дискредитації та маніпулювання людьми", – сказав Кізеветтер в інтерв'ю Handelsblatt.

Нагадаємо: Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".

Теми: НімеччинаРосіяшпигунствопропаганда
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