Из-за российского ракетного удара в Киеве пострадали десять человек
Четверг, 21 марта 2024, 06:32
Из-за российского ракетного удара по Киеву утром 21 марта пострадали десять человек.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко
Детали: По его словам, двух пострадавших людей пришлось госпитализировать. Другим медики оказали помощь на месте.
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В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо - в Святошинском.
Напомним:
- В ночь на 21 марта во время ракетной атаки в Киевской области работала ПВО и были слышны взрывы.
- В ночь на 21 марта в трех районах Киева зафиксированы пожары и падение обломков ракет, в частности на детсад, жилой дом и трансформаторную подстанцию. Восемь человек пострадали.
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