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Из-за российского ракетного удара в Киеве пострадали десять человек

Алена ИвашкивЧетверг, 21 марта 2024, 06:32
Из-за российского ракетного удара в Киеве пострадали десять человек
Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

Из-за российского ракетного удара по Киеву утром 21 марта пострадали десять человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Детали: По его словам, двух пострадавших людей пришлось госпитализировать. Другим медики оказали помощь на месте. 

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В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо - в Святошинском.

Напомним: 

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Темы: ракетный ударКиеввойна
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