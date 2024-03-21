Из-за российского ракетного удара в Киеве пострадали десять человек

Из-за российского ракетного удара по Киеву утром 21 марта пострадали десять человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Детали: По его словам, двух пострадавших людей пришлось госпитализировать. Другим медики оказали помощь на месте.

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В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо - в Святошинском.

Напомним:

В ночь на 21 марта во время ракетной атаки в Киевской области работала ПВО и были слышны взрывы.

В ночь на 21 марта в трех районах Киева зафиксированы пожары и падение обломков ракет, в частности на детсад, жилой дом и трансформаторную подстанцию. Восемь человек пострадали.