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Ракетний удар росіян: на Київщині 4 поранених, пошкоджені будинки і авто

Ірина БалачукЧетвер, 21 березня 2024, 09:33
Ракетний удар росіян: на Київщині 4 поранених, пошкоджені будинки і авто
Фото прокуратури

У результаті російської ракетної атаки у Київській області четверо людей дістали поранення, в різних районах вирували пожежі, пошкоджені житлові будинки та авто.

Джерело: Київська обласна прокуратура у Telegram, Київська ОВА у Telegram

Дослівно прокуратура: "Вранці 21 березня збройні сили РФ атакували територію Київщини ракетами. Двоє осіб отримали осколкові поранення кінцівок та обличчя. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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Уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби. На місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС". 

Деталі: Прокуратура також показала фото наслідків ракетного удару.  За даними фактами розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). На місцях руйнувань працюють прокурори, слідчі та експертні служби. 

 
фото прокуратури 

Доповнено: Пізніше у Київській ОВА повідомили, що в області у результаті ранкової атаки росіян постраждали 4 людини. У них травми різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Одну людину госпіталізували.

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фото прокуратури  

У 4 районах Київщини зафіксували руйнування та пожежі. У 6 населених пунктах пошкоджені понад 40 приватних житлових будинків, 2 багатоповерхівки, 12 машин.

 
фото прокуратури 

В ОВА підкреслили, що пошкодження приватних будинків різні: від вибитих вікон до повного руйнування споруд. В багатоповерхівках вибиті вікна, балкони, двері. В одному з населених пунктів також пошкоджено ліцей − у будівлі вибиті вікна.

Також пошкоджені лінії електропередач. В ОВА запевнили, що до обіду енергопостачання мають відновити.

 
фото прокуратури 

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Теми: Київська областьракетний ударпожежа
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