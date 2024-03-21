Ракетный удар россиян: в Киевской области 4 раненых, повреждены дома и авто

В результате российской ракетной атаки в Киевской области четыре человека получили ранения, в разных районах бушевали пожары, повреждены жилые дома и авто.

Источник: Киевская областная прокуратура в Telegram, Киевская ОВА в Telegram

Дословно прокуратура: "Утром 21 марта вооруженные силы РФ атаковали территорию Киевщины ракетами. Два человека получили осколочные ранения конечностей и лица. Информация о пострадавших уточняется.

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Обломки вражеских воздушных целей в нескольких районах области повредили частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства. На местах попаданий обломков вспыхнули пожары, которые локализовали работники ГСЧС".

Детали: Прокуратура также показала фото последствий ракетного удара. По данным фактам начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). На местах разрушений работают прокуроры, следователи и экспертные службы.

фото прокуратуры

Дополнено: Позже в Киевской ОВА сообщили, что в области в результате утренней атаки россиян пострадали 4 человека. У них травмы различного характера − резаные раны конечностей, ссадины, травма глаза и лица. Одного человека госпитализировали.

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фото прокуратуры

В 4 районах Киевской области зафиксировали разрушения и пожары. В 6 населенных пунктах повреждены более 40 частных жилых домов, 2 многоэтажки, 12 машин.

фото прокуратуры

В ОВА подчеркнули, что повреждения частных домов разные: от выбитых окон до полного разрушения сооружений. В многоэтажках выбиты окна, балконы, двери. В одном из населенных пунктов также поврежден лицей − в здании выбиты окна.

Кроме того, повреждены линии электропередач. В ОВА заверили, что до обеда энергоснабжение должны восстановить.

фото прокуратуры

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