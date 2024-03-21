На Київщині та Чернігівщині звучала тривога

Влада оголошувала про повітряну тривогу у столиці, Київській та Чернігівській області через загрозу ракетних ударів. Небезпека тривала 9 хвилин.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Київська та Чернігівська області − ракетна небезпека!".

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Деталі: Коли звучить сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.

Доповнено: Через 9 хвилин після огололення про загрозу пролунав відбій тривоги.

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