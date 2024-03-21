На Київщині та Чернігівщині звучала тривога
Четвер, 21 березня 2024, 13:15
Влада оголошувала про повітряну тривогу у столиці, Київській та Чернігівській області через загрозу ракетних ударів. Небезпека тривала 9 хвилин.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Київська та Чернігівська області − ракетна небезпека!".
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Деталі: Коли звучить сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.
Доповнено: Через 9 хвилин після огололення про загрозу пролунав відбій тривоги.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Уночі 21 березня росіяни атакували Київ ракетами – у трьох районах міста зафіксували пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок, житловий будинок та трансформаторну підстанцію. Постраждали 13 людей.
- Також є поранені і руйнування у Київсьській області.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами − їх усіх вдалося збити.