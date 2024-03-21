На Киевщине и Черниговщине звучила тревога
Четверг, 21 марта 2024, 13:15
Власти объявляли о воздушной тревоге в столице, Киевской и Черниговской области из-за угрозы ракетных ударов. Опасность длилась 9 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Киевская и Черниговская области − ракетная опасность!".
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Детали: Когда звучит сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.
Дополнено: Через 9 минут после объявления об угрозе прозвучал отбой тревоги.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев ракетами – в трех районах города зафиксировали пожары и падение обломков ракет, в частности на детсад, жилой дом и трансформаторную подстанцию. Пострадали 13 человек.
- Также есть раненые и разрушения в Киевской области.
- Воздушные сили ЗСУ сообщили, что в ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами − их все удалось сбить.