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На Киевщине и Черниговщине звучила тревога

Ирина БалачукЧетверг, 21 марта 2024, 13:15

Власти объявляли о воздушной тревоге в столице, Киевской и Черниговской области из-за угрозы ракетных ударов. Опасность длилась 9 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Киевская и Черниговская области − ракетная опасность!".

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Детали: Когда звучит сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.

Дополнено: Через 9 минут после объявления об угрозе прозвучал отбой тревоги.

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Темы: воздушная тревогаКиевская областьЧерниговская область
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