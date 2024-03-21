ОВА повідомила нові деталі ранкового удару по Київщині: пошкоджені 74 будинки

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляє, що внаслідок ранкового ракетного обстрілу столиці по області постраждали 69 приватних і 5 багатоповерхових будинків, 2 ліцеї та 14 транспортних засобів.

Джерело: Кравченко у Facebook

Пряма мова: "Наразі збільшилася кількість пошкоджених об’єктів. Станом на 18:00 – це 69 приватних будинків. На більшості об'єктів частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Є також майже повністю зруйновані будинки. Крім того, пошкоджено низку квартир у 5 багатоповерхівках області".

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Деталі: Крім того, пише очільник ОДА, через падіння уламків пошкоджено фасади, вікна, огорожі двох ліцеїв області. Наразі заняття в них проводитимуться онлайн.

Також уламки пошкодили 14 транспортних засобів, 11 нежитлових об’єктів – медична лабораторія, паркани, гаражі, господарські приміщення.

Кравченко повідомив, що станом на зараз внаслідок атаки постраждало 4 людей. Одна з них – жінка 1974 року народження, яку госпіталізували в офтальмологічне відділення з пораненням ока, множинними саднами обличчя, травмами рук. Жінку прооперували. Лікарі оцінюють її стан як стабільний, середньо важкий.

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Іншим постраждалим також була надана необхідна медична допомога. Від госпіталізації три особи відмовилися.

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