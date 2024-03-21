ОВА повідомила нові деталі ранкового удару по Київщині: пошкоджені 74 будинки
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляє, що внаслідок ранкового ракетного обстрілу столиці по області постраждали 69 приватних і 5 багатоповерхових будинків, 2 ліцеї та 14 транспортних засобів.
Джерело: Кравченко у Facebook
Пряма мова: "Наразі збільшилася кількість пошкоджених об’єктів. Станом на 18:00 – це 69 приватних будинків. На більшості об'єктів частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Є також майже повністю зруйновані будинки. Крім того, пошкоджено низку квартир у 5 багатоповерхівках області".
Деталі: Крім того, пише очільник ОДА, через падіння уламків пошкоджено фасади, вікна, огорожі двох ліцеїв області. Наразі заняття в них проводитимуться онлайн.
Також уламки пошкодили 14 транспортних засобів, 11 нежитлових об’єктів – медична лабораторія, паркани, гаражі, господарські приміщення.
Кравченко повідомив, що станом на зараз внаслідок атаки постраждало 4 людей. Одна з них – жінка 1974 року народження, яку госпіталізували в офтальмологічне відділення з пораненням ока, множинними саднами обличчя, травмами рук. Жінку прооперували. Лікарі оцінюють її стан як стабільний, середньо важкий.
Іншим постраждалим також була надана необхідна медична допомога. Від госпіталізації три особи відмовилися.
Що передувало:
- Рано вранці 21 березня росіяни атакували Київ ракетами – у трьох районах міста зафіксували пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок, житловий будинок та трансформаторну підстанцію. Відомо про 13 постраждалих.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували столицю 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами − їх усіх вдалося збити.
- Також через російську атаку дістали поранення четверо мешканців Київської області. В різних районах вирували пожежі, пошкоджені житлові будинки та авто.