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ОВА сообщила новые детали утреннего удара по Киевской области: повреждены 74 дома

Евгений КизиловЧетверг, 21 марта 2024, 20:33
ОВА сообщила новые детали утреннего удара по Киевской области: повреждены 74 дома
Последствия ракетного удара россиян по Киевщине. фото: прокуратура области

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщает, что в результате утреннего ракетного обстрела столицы по области пострадали 69 частных и 5 многоэтажных домов, 2 лицея и 14 транспортных средств.

Источник: Кравченко в Facebook

Прямая речь: "Сейчас увеличилось количество поврежденных объектов. По состоянию на 18:00 - это 69 частных домов. На большинстве объектов частично выбиты окна, посеченные двери, повреждены крыши и стены. Есть также почти полностью разрушенные дома. Кроме того, поврежден ряд квартир в 5 многоэтажках области".

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Детали: Кроме того, пишет глава ОГА, из-за падения обломков повреждены фасады, окна, ограждения двух лицеев области. Сейчас занятия в них будут проводиться онлайн.

Также обломки повредили 14 транспортных средств, 11 нежилых объектов - медицинская лаборатория, заборы, гаражи, хозяйственные помещения.

Кравченко сообщил, что по состоянию на сейчас в результате атаки пострадали 4 человека. Одна из них - женщина 1974 года рождения, которую госпитализировали в офтальмологическое отделение с ранением глаза, множественными ссадинами лица, травмами рук. Женщину прооперировали. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, средне тяжелое.

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Другим пострадавшим также была оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации три человека отказались.

Что предшествовало:

  • Рано утром 21 марта россияне атаковали Киев ракетами - в трех районах города зафиксировали пожары и падение обломков ракет, в частности на детсад, жилой дом и трансформаторную подстанцию. Известно о 13 пострадавших.
  • Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атаковали столицу 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами - их все удалось сбить.
  • Также из-за российской атаки получили ранения четверо жителей Киевской области. В разных районах бушевали пожары, повреждены жилые дома и авто.

Темы: ракетный ударКиевская область
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