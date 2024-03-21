ОВА сообщила новые детали утреннего удара по Киевской области: повреждены 74 дома

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщает, что в результате утреннего ракетного обстрела столицы по области пострадали 69 частных и 5 многоэтажных домов, 2 лицея и 14 транспортных средств.

Источник: Кравченко в Facebook

Прямая речь: "Сейчас увеличилось количество поврежденных объектов. По состоянию на 18:00 - это 69 частных домов. На большинстве объектов частично выбиты окна, посеченные двери, повреждены крыши и стены. Есть также почти полностью разрушенные дома. Кроме того, поврежден ряд квартир в 5 многоэтажках области".

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Детали: Кроме того, пишет глава ОГА, из-за падения обломков повреждены фасады, окна, ограждения двух лицеев области. Сейчас занятия в них будут проводиться онлайн.

Также обломки повредили 14 транспортных средств, 11 нежилых объектов - медицинская лаборатория, заборы, гаражи, хозяйственные помещения.

Кравченко сообщил, что по состоянию на сейчас в результате атаки пострадали 4 человека. Одна из них - женщина 1974 года рождения, которую госпитализировали в офтальмологическое отделение с ранением глаза, множественными ссадинами лица, травмами рук. Женщину прооперировали. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, средне тяжелое.

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Другим пострадавшим также была оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации три человека отказались.

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