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У Радбезі РФ вже припустили, що до теракту може бути причетна Україна

Олена ІвашківП'ятниця, 22 березня 2024, 21:58
У Радбезі РФ вже припустили, що до теракту може бути причетна Україна
Дмитро Медведєв, фото: РИА Новости

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму" то вони мають бути "безжально знищені, як терористи".

Джерело: Медведєв в Telegram

Деталі: За його словами, терористи розуміють лише терор у відповідь. Жодні суди та розслідування не допоможуть, якщо силі не протиставити силу, а смертям – тотальні страти терористів та репресії проти їхніх сімей.

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Медведєв сказав, що це "світовий досвід".

Пряма мова: "Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені, як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння.

Смерть за смерть"

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  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.

Теми: терактРосіяМедведєв
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