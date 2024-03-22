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В Совбезе РФ уже предположили, что к теракту в Подмосковье может быть причастна Украина

Алена ИвашкивПятница, 22 марта 2024, 21:58
В Совбезе РФ уже предположили, что к теракту в Подмосковье может быть причастна Украина
Дмитрий Медведев, фото: РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "если будет установлено, что это террористы киевского режима" то они должны быть "безжалостно уничтожены, как террористы". 

Источник: Медведев в Telegram

Детали: По его словам, террористы понимают только террор в ответ. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям - тотальные казни террористов и репрессии против их семей.

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Медведев сказал, что это "мировой опыт".

Прямая речь: "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены, как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние.

Смерть за смерть"

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Предыстория:

  • В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, по меньшей мере 40 человек погибли, 130 пострадали.
  • В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
  • Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.

Темы: терактРосcияМедведев
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