В Совбезе РФ уже предположили, что к теракту в Подмосковье может быть причастна Украина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "если будет установлено, что это террористы киевского режима" то они должны быть "безжалостно уничтожены, как террористы".

Источник: Медведев в Telegram

Детали: По его словам, террористы понимают только террор в ответ. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям - тотальные казни террористов и репрессии против их семей.

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Медведев сказал, что это "мировой опыт".

Прямая речь: "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены, как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние.

Смерть за смерть"

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