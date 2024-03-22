В Совбезе РФ уже предположили, что к теракту в Подмосковье может быть причастна Украина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "если будет установлено, что это террористы киевского режима" то они должны быть "безжалостно уничтожены, как террористы".
Источник: Медведев в Telegram
Детали: По его словам, террористы понимают только террор в ответ. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям - тотальные казни террористов и репрессии против их семей.
Медведев сказал, что это "мировой опыт".
Прямая речь: "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены, как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние.
Смерть за смерть"
Предыстория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, по меньшей мере 40 человек погибли, 130 пострадали.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
- Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.