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В Одесі не працюватиме електротранспорт через нічну атаку російських "Шахедів"

Олена ІвашківПонеділок, 25 березня 2024, 06:50
В Одесі не працюватиме електротранспорт через нічну атаку російських Шахедів
Фото ілюстраційне з Вікіпедії

У понеділок в Одесі не працюватиме електротранспорт через перебої з електропостачанням після російських ударів "Шахедами".

Джерело: Телеграм Одеса.Офіційно

Деталі: За інформацією міської влади, не вийдуть на маршрути трамваї та тролейбуси, але на лінії виїде більше автобусів.

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Окрім цього, дитячі садочки в Одесі, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи і не годуватимуть їх, бо приготування їжі неможливе.

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Теми: ОдесаШахеделектроенергія
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