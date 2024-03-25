В Одесі не працюватиме електротранспорт через нічну атаку російських "Шахедів"

У понеділок в Одесі не працюватиме електротранспорт через перебої з електропостачанням після російських ударів "Шахедами".

Джерело: Телеграм Одеса.Офіційно

Деталі: За інформацією міської влади, не вийдуть на маршрути трамваї та тролейбуси, але на лінії виїде більше автобусів.

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Окрім цього, дитячі садочки в Одесі, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи і не годуватимуть їх, бо приготування їжі неможливе.

Нагадаємо:

Близько опівночі росіяни запустили по Україні "Шахеди".

В Одеській області працювала протиповітряна оборона через атаку "Шахедів" з Чорного моря.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в деяких районах міста зникло світло та вода.

Згодом Одеська ОВА підтвердила, що через атаку "Шахедів" в частині Одеси зникло електропостачання.