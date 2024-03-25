В Одесі не працюватиме електротранспорт через нічну атаку російських "Шахедів"
Понеділок, 25 березня 2024, 06:50
У понеділок в Одесі не працюватиме електротранспорт через перебої з електропостачанням після російських ударів "Шахедами".
Джерело: Телеграм Одеса.Офіційно
Деталі: За інформацією міської влади, не вийдуть на маршрути трамваї та тролейбуси, але на лінії виїде більше автобусів.
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Окрім цього, дитячі садочки в Одесі, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи і не годуватимуть їх, бо приготування їжі неможливе.
Нагадаємо:
- Близько опівночі росіяни запустили по Україні "Шахеди".
- В Одеській області працювала протиповітряна оборона через атаку "Шахедів" з Чорного моря.
- Місцеві ЗМІ повідомили, що в деяких районах міста зникло світло та вода.
- Згодом Одеська ОВА підтвердила, що через атаку "Шахедів" в частині Одеси зникло електропостачання.
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