В Одессе не будет работать электротранспорт из-за ночной атаки российских "Шахедов"
Понедельник, 25 марта 2024, 06:50
В понедельник в Одессе не будет работать электротранспорт из-за перебоев с электроснабжением после российских ударов "Шахедами".
Источник: Телеграм Одеса.Офіційно
Детали: По информации городских властей, не выйдут на маршруты трамваи и троллейбусы но на линии выедет больше автобусов.
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Кроме этого, детские сады в Одессе, которые по состоянию на 8:00 не имеют света, будут принимать детей в очередные группы и не будут кормить их, потому что приготовление пищи невозможно.
Предыстория:
- Около полуночи россияне запустили по Украине "Шахеды".
- В Одесской области работала противовоздушная оборона из-за атаки "Шахедов" с Черного моря.
- Местные СМИ сообщили, что в некоторых районах города исчезли свет и вода.
- Одесская ОГА подтвердила, что из-за атаки "Шахедов" в части Одессы исчезло электроснабжение.
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