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В Одессе не будет работать электротранспорт из-за ночной атаки российских "Шахедов"

Алена ИвашкивПонедельник, 25 марта 2024, 06:50
В Одессе не будет работать электротранспорт из-за ночной атаки российских Шахедов
Фото иллюстративное из Википедии

В понедельник в Одессе не будет работать электротранспорт из-за перебоев с электроснабжением после российских ударов "Шахедами".

Источник: Телеграм Одеса.Офіційно

Детали: По информации городских властей, не выйдут на маршруты трамваи и троллейбусы но на линии выедет больше автобусов.

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Кроме этого, детские сады в Одессе, которые по состоянию на 8:00 не имеют света, будут принимать детей в очередные группы и не будут кормить их, потому что приготовление пищи невозможно.

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Темы: ОдессаШахедэлектроэнергия
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