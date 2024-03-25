Після ураження військово-морської бази РФ у Севастополі Крим має проблеми зі зв'язком – ВМС

Ураження військово-морської бази РФ у тимчасово окупованому Севастополі спричинило проблеми зі зв’язком на Кримському півострові.

Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Насправді ситуація для них може бути навіть гірша, тому що військово-морська база – це та структура, яка забезпечує діяльність флоту загалом. Тому це може виявитися не лише зв'язок, це може виявитися і забезпечення, і поточний ремонт, і багато інших питань, які вирішує безпосередньо військово-морська база.

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Тому будемо згодом цю інформацію знову таки поновлювати, але станом на зараз можемо зазначити, що так, операція була успішна, удар було нанесено серйозний і шкода суттєва".

Що передувало: Пізно ввечері 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував льотчикам і морякам за успішну бойову роботу, додавши, що "Крим – наш".

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Уранці Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.