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После поражения военно-морской базы РФ в Севастополе Крым имеет проблемы со связью – ВМС

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 марта 2024, 12:08
После поражения военно-морской базы РФ в Севастополе Крым имеет проблемы со связью – ВМС
Дмитрий Плетенчук. фото из его Facebook

Поражение военно-морской базы РФ во временно оккупированном Севастополе вызвало проблемы со связью на Крымском полуострове.

Источник: спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На самом деле ситуация для них может быть даже хуже, потому что военно-морская база - это та структура, которая обеспечивает деятельность флота в целом. Поэтому это может оказаться не только связь, это может оказаться и обеспечение, и текущий ремонт, и многие другие вопросы, которые решает непосредственно военно-морская база.

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Поэтому будем со временем эту информацию опять же обновлять, но по состоянию на сейчас можем отметить, что да, операция была успешна, удар был нанесен серьезный и ущерб существенный".

Что предшествовало: Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил летчиков и моряков за успешную боевую работу, добавив, что "Крым - наш".

ВИДЕО ДНЯ

Утром Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Темы: Крымвойна
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