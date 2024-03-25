После утренней атаки в Киеве нашли обломки российской ракеты "Циркон"

25 марта Россия нанесла удары по Киеву двумя своими новейшими ракетами ЗМ22 "Циркон".

Источник: Defense Express со ссылкой на источники, источники УП в правоохранительных органах

Детали: В издании указывают, что это уже второе публично известное использование этой ракеты после неудачной попытки атаковать ею Киев 7 февраля. Тогда, скорее всего, поврежденная ракета упала на дорогу в Деснянском районе.

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Дословно: "При этом, если после удара 7 февраля от "Циркона" остались только очень сильно фрагментированные обломки, идентификация которых заняла пять дней для официального подтверждения использования РФ этой ракеты. То сейчас стали доступны значительно более информативные обломки "Циркона".

Фото: Defense Express

Детали: Источники УП также подтвердили, что речь идет об атаке "Цирконом", о чем свидетельствует маркировка характерная только для такого типа оружия.

Кроме того, отдельные обломки имеют маркировку, которые говорят о производстве в 2022 году. И также отдельные части, которые находят в разных районах столицы совпадают с частями, которые остались после предыдущей атаки "Цирконом".

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