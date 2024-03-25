Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После утренней атаки в Киеве нашли обломки российской ракеты "Циркон"

Александр Шумилин, Евгений БудерацкийПонедельник, 25 марта 2024, 16:50
После утренней атаки в Киеве нашли обломки российской ракеты Циркон
Фото: КНИДСЭ

25 марта Россия нанесла удары по Киеву двумя своими новейшими ракетами ЗМ22 "Циркон".

Источник: Defense Express со ссылкой на источники, источники УП в правоохранительных органах

Детали: В издании указывают, что это уже второе публично известное использование этой ракеты после неудачной попытки атаковать ею Киев 7 февраля. Тогда, скорее всего, поврежденная ракета упала на дорогу в Деснянском районе.

Реклама:

Дословно: "При этом, если после удара 7 февраля от "Циркона" остались только очень сильно фрагментированные обломки, идентификация которых заняла пять дней для официального подтверждения использования РФ этой ракеты. То сейчас стали доступны значительно более информативные обломки "Циркона".

 
Фото: Defense Express

Детали: Источники УП также подтвердили, что речь идет об атаке "Цирконом", о чем свидетельствует маркировка характерная только для такого типа оружия.

Кроме того, отдельные обломки имеют маркировку, которые говорят о производстве в 2022 году. И также отдельные части, которые находят в разных районах столицы совпадают с частями, которые остались после предыдущей атаки "Цирконом".

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото УП
 
Фото УП

Читайте также: "Циркон", "Шахед Ы" и другие игрушки Путина. Киевские эксперты показали внутренности воздушного оружия РФ

Предыстория:

  • Утром 25 марта 2024 года в Киеве прозвучала тревога и сразу за ней взрывы. Работала ПВО. Столичные власти сообщили о ракетной атаке, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах, есть данные о повреждении трехэтажного дома в Печерском районе.
  • 12 февраля Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сообщил, что Россия 7 февраля применила на территории Украины ракету 3М22 "Циркон", которая, как утверждают оккупанты, является гиперзвуковой.
  • Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявлял, что "Циркон" не соответствует заявленным россиянами тактико-техническим характеристикам.

Темы: КиевРосcияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Польше в ДТП скончался 18-летний украинец, убегавший от полиции

Зеленский о задержке помощи в Конгрессе: Мы упустили полгода, больше не можем

Семья Зеленского в прошлом году заработала почти 12,5 млн грн – декларация президента

"Укрэнерго" применяет аварийные отключения света еще в трех областях

Число пострадавших от атаки на Одессу возросло до 5

Петиция об ограничении работы онлайн-казино: Зеленский поручил собрать аналитику

Все новости...

Читайте УП В Google News

В День Воли полк Калиновского объявил всеобщую мобилизацию белорусов
КГВА показала последствия ракетного удара РФ по Киеву 25 марта: 10 пострадавших
По всей Украине снова звучала тревога из-за угрозы баллистики: в Одессе слышали взрывы
Во время вечерней тревоги россияне ударили по Одессе: три женщины получили ранения
Последние новости
04:44
Умеров обсудил с Остином "разрушительное влияние безжалостных ракетных обстрелов"
03:43
Defense Express: российская ракета Х-101 теперь имеет две боевые части и "значительный поражающий эффект"
02:51
В Одессе во время атаки беспилотников работала ПВО. Пропал свет и вода
02:33
Итальянские истребители дважды перехватили российские самолеты над Балтийским морем
01:38
Центрэнерго: Россияне почти полностью разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине
00:43
В ВСУ подтвердили, что россияне "собственными силами" сбили свой истребитель над Черным морем
00:25
обновляетсяРоссияне запускали по Украине ударные беспилотники
23:55
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
23:49
WP: США одобрили дополнительные поставки оружия Израилю, несмотря на беспокойство по Рафаху
23:27
Каким может быть летнее наступление россиян? Подкаст "Кляті питання"
Все новости...
Реклама: