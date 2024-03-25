Малюк рассказал детали, которые известны СБУ о ликвидации Прилепина, Кивы, Татарского и других

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что экс-нардепа, и осужденного за госизмену, Илью Киву убили выстрелами в грудь и голову, а российский писатель, украинофоб и политик Захар Прилепин после взрыва автомобиля получил серьезные повреждения таза и ног.

Источник: интервью Малюка для ICTV, которое транслировали в едином телемарафоне новостей

Детали: Журналистка спросила, причастно ли СБУ к ликвидации "таких персонажей как Кива (Илья), Царев (Олег), Татарский (Владлен)". На это Малюк ответил, что "вопрос задан по адресу, но никоим образом мы не будем подтверждать этого".

Реклама:

Прямая речь: "Но я вам расскажу отдельные детали. Например, Кива осужденный заочно за госизмену, который долгое время работал на врага...

Оружие (которым был убит Кива - ред.) калибром 9 на 19 короткое нарезное. Сработали в район грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову, и он остался навсегда рядом с местом своего проживания в Подмосковье.

Татарский... В свое время он ввел андеграундную, тюремную субкультуру. И организовал изнасилование наших военнопленных. Поэтому он кармически ответил перед украинским народом. Вы помните тот кафетерий в Питере. И ту статуэтку ему вручили в виде его бюста такого "цыганского" цвета. Он ее взял. Там было 400 грамм термобара (взрывчатки). Он сработал как бритва по отношению к нему.

ВИДЕО ДНЯ

Прилепин. Один из идеологов "русского мира", который просто хвастался на всю Россию, как надо убивать украинцев... Ехал на свою дачу и по дороге произошло срабатывание соответствующей танковой мины. В тот день за рулем был его водитель, также военный преступник. Водитель погиб на месте. Прилепин был тяжело ранен. Очень травмирован его таз, его ноги и, извините, он остался без гениталий".

Детали: Также Малюк рассказал, что так называемый генеральный прокурор террористической "ЛНР" Сергей Горенко в 2022 году взорвался в своем кабинете вместе со своим заместителем. "800 грамм пластида было в кабинете", - сказал он.

Глава СБУ рассказал, что "временно исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел" Игорь Корнет "зашел побриться в парикмахерскую, куда он ходил раз в неделю, там и взорвался". "Правда, остался живым, тяжелым инвалидом", - сказал Малюк.

Предыстория: