После увольнения Данилов поблагодарил Зеленского за доверие

После увольнения с должности секретаря СНБО Алексей Данилов подвел символический итог более чем 4-летней работы и поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "4 года 5 месяцев 24 дня работы в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего.

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Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны!

Спасибо президенту Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема!".

Детали: Данилов выразил также благодарность своей команде, и призвал верить в украинский народ, его победу в войне над российским агрессором. О своих дальнейших карьерных планах экс-секретарь СНБО не упомянул.

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Прямая речь: "Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу!

Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал - не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины!

русское чудовище будет уничтожено, причудливое существо погибнет и сгинет во мраке истории - и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия - "быть мечом во тьме; дозорным на Стене; щитом, охраняющим царство людей"!

Спасибо всем! Слава Украине!".

Что предшествовало: 26 марта 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на эту должность уже экс-главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.