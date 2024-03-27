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WSJ: Шольц та Байден обговорювали обмін Навального за тиждень до його смерті

Тетяна ОлійникСереда, 27 березня 2024, 20:28
WSJ: Шольц та Байден обговорювали обмін Навального за тиждень до його смерті
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден у Білому Домію. Фото: Getty Images

Журналісти The Wall Street Journal розповіли історію переговорів про обмін ув'язненими між Росією та США та зазначили, що за тиждень до смерті Олексія Навального канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден обговорювали можливий обмін.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Як пише видання з посиланням на співрозмовників, після приходу до Білого дому Байдена у Росії з'явилася вимога: обмінювати шпигуна на шпигуна. США не мали росіян, засуджених за шпигунство, але лідер Кремля Володимир Путін, як пише видання, почав цікавитися колишнім офіцером ФСБ Вадимом Красіковим, засудженим за вбивство в Німеччині.

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Навесні 2023 року в Росії за шпигунство арештували кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. Байден публічно пообіцяв домагатися його звільнення, але в наступні місяці, як пише видання, прогрес у переговорах був незначним, доки в процес не включилась "несподівана учасниця" — колишня держсекретар США Гілларі Клінтон.

Розслідувач Христо Грозєв звернувся до неї з проханням пролобіювати в Білому домі включення до угоди про обмін Олексія Навального: його пропонували обміняти на Красікова.

Водночас до німецьких чиновників неофіційно звернулася Юлія Навальна. Думки в уряді Німеччини, як пише WSJ, розділилися: зокрема проти будь-якої угоди за участю Красікова виступила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок.

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Однак у Німеччині Навальний був, як зазначає видання, популярною фігурою ще від часу його лікування у клініці "Шаріте" після отруєння.

Тим часом Путін, як пише WSJ, "наполегливо натякав", що відкритий до пропозицій про обмін американського журналіста Гершковича.

9 лютого за даними видання канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся у Вашингтоні із Джо Байденом. Закритою темою цієї зустрічі стало обговорення "одного із найскладніших обмінів із часів холодної війни". За підсумками зустрічі уряду двох країн домовилися продовжити обговорення ідеї обміну Красікова на Навального, проте офіційної пропозиції Кремлю Білий дім на той момент не зробив.

Передісторія: 

  • У Москві 1 березня поховали російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у 16 лютого у виправній колонії. 
  • 26 лютого голова міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального, але він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.
  • За даними Reuters, Навальний знав про підготовку обміну та погоджувався на нього.
  • 17 березня російський лідер Володимир Путін назвав смерть опозиціонера Олексія Навального в російській в'язниці "сумною подією" і заявив, що нібито був готовий його обміняти.

Теми: НавальнийШольцРосіяСША
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