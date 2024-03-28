В России заявили, что таки нашли связь нападавших на "Крокус" с "украинскими националистами"

Российский Следственный комитет заявил, что получил "доказательства" связи нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" с "украинскими националистами".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на сообщение СК

Детали: В сообщение указывается, что такие "доказательства" обнаружили во время "работы с задержанными и исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях".

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В СК заявили, что исполнителям якобы поступали средства с территории Украины. Никаких больше деталей россияне не обнародовали.

Предыстория:

Секретарь Совбеза РФ 26 марта Николай Патрушев после того, как лидер Кремля Владимир Путин обвинил в совершении стрельбы в "Крокус сити холле" "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима", заявил, что за терактом 22 марта стоит Украина, а не ИГИЛ.

По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо из-за неоценимости масштабов того, что может произойти.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на российский "Крокус Сити Холл", убегая намеревались попасть в Беларусь, но из-за мер безопасности "отвернулись" и пошли на украинско-российскую границу.

По состоянию на среду 28 марта российское МЧС опубликовало список погибших, в котором 143 фамилии. Российские силовики заявили, что задержали нескольких граждан Таджикистана, которых обвиняют в совершении теракта.