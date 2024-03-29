СМИ нашли криптокошелек таджикского крыла ИГИЛ, с которого перевели "оплату" за теракт в Подмосковье

Журналисты российского оппозиционного издания "Важные истории" нашли криптокошелек таджикского крыла террористической группировки ИГИЛ "Вилаята Хорасан" в Телеграмме. Сразу после теракта в Подмосковье с него вывели $2525. Столько же, по словам задержанных за теракт, они успели получить на карточку.

Источник: "Важные истории"

Детали: "Важные истории" обнаружили целую сеть телеграмм-чатов. Ряд фактов указывают на их принадлежность к таджикскому крылу террористической группировки ИГИЛ "Вилаят Хорасан".

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В чатах симпатики "Исламского государства" общаются между собой на неграмотном, как отметил носитель языка, таджикском с примесью непонятного носителю языка сленга. Адепты ИГИЛ используют таджикский с примесями русского, фарси и арабского. В этих сообществах они в онлайн-эфирах слушают проповеди от людей, которые связывают себя с "Вилаятом Хорасан".

После задержания 23 марта фигурант дела о теракте в "Крокусе" Фаридуни рассказал, что слушал проповеди в Телеграме, после чего с ним связался неизвестный человек и предложил совершить массовое убийство, а также заплатил 250 тысяч рублей из обещанных 500 тысяч.

В начале марта участник подобного чата, где, вероятно, идет вербовка боевиков, опубликовал ссылку на сбор криптовалюты в помощь "семьям пленных" (то есть террористов ИГИЛ, находящихся в заключении). Позже он удалил свою учетную запись в Телеграме. Сам канал со сборами ведется на русском и таджикском языках, там также публикуется русскоязычная исламистская пропаганда.

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Указанный USDT-кошелек был создан 14 марта в 10:24 по московскому времени. Первый транш в размере 550 долларов поступил сразу после создания, следующие - в размере 325, 550 дважды и 1100 долларов соответственно (всего 2525 долларов) - поступали и выводились в день теракта, 22 марта, с 7:20 до 18:55 UTC (с 10 до 21:55 по московскому времени). Их выводили на кошелек TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa, который официально заявлен как кошелек ByBit - одной из немногих криптобирж, до сих пор работающих в РФ.

По официальной версии СК, боевики вышли из "Крокуса" в 20:11 мск. Из данных дорожных камер также следует, что подозреваемых задержали около 00:00 мск. То есть средства выводились в этот промежуток времени. В тот же день активность кошелька прекратилась.

Издание "Важные истории" отмечает, что в допросах задержанных не упоминалась какая-либо связь с Украиной. Если учитывать, что транзакции боевиков "Вилаята Хорасан" осуществлялись через биржу ByBit, то даже поступление средств из Украины на счета обвиняемых не может быть доказательством причастности Украины.

При этом журналисты отметили, что российские силовые структуры, вероятно, располагают техническими и оперативными возможностями для того, чтобы определить личность человека и кошелек, с которого переводили средства.

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