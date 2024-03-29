РФ вночі атакувала Львівщину "Кинджалами": пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни вночі 29 березня спрямували дві ракети типу "Кинджал" по Львівщині, через ракетну атаку було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу "Кинджал". Усі 11 безпілотників воїни ПвК "Захід" знищили! Ракети, на жаль, збити не вдалося".

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Деталі: За його словами, уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури області, обійшлося без загиблих та травмованих.

Козицький додав, що системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

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