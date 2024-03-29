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РФ вночі атакувала Львівщину "Кинджалами": пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 09:48
РФ вночі атакувала Львівщину Кинджалами: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
ілюстративне фото getty Images

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни вночі 29 березня спрямували дві ракети типу "Кинджал" по Львівщині, через ракетну атаку було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу "Кинджал". Усі 11 безпілотників воїни ПвК "Захід" знищили! Ракети, на жаль, збити не вдалося".

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Деталі: За його словами, уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури області, обійшлося без загиблих та травмованих.

Козицький додав, що системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 29 березня стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.
  • Під час масованої комбінованої атаки росіяни вкотре вдарили по енергетичних об’єктах. Ворог бив по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.
  • Протиповітряна оборона в ніч на 29 березня знищила 84 повітряні цілі противника з 99, якими Росія атакувала Україну.

Теми: Львівщинаракетний ударбезпілотники
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