РФ вночі атакувала Львівщину "Кинджалами": пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
П'ятниця, 29 березня 2024, 09:48
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни вночі 29 березня спрямували дві ракети типу "Кинджал" по Львівщині, через ракетну атаку було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Джерело: Козицький у Telegram
Пряма мова Козицького: "Цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу "Кинджал". Усі 11 безпілотників воїни ПвК "Захід" знищили! Ракети, на жаль, збити не вдалося".
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Деталі: За його словами, уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури області, обійшлося без загиблих та травмованих.
Козицький додав, що системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 29 березня стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.
- Під час масованої комбінованої атаки росіяни вкотре вдарили по енергетичних об’єктах. Ворог бив по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.
- Протиповітряна оборона в ніч на 29 березня знищила 84 повітряні цілі противника з 99, якими Росія атакувала Україну.