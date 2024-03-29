РФ ночью атаковала Львовщину "Кинжалами": поврежден объект критической инфраструктуры
Пятница, 29 марта 2024, 09:48
Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что россияне ночью 29 марта направили две ракеты типа "Кинжал" по Львовщине, из-за ракетной атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.
Источник: Козицкий в Telegram
Прямая речь Козицкого: "Этой ночью Львовскую область атаковали 11 вражеских беспилотников и две ракеты типа "Кинжал". Все 11 беспилотников воины ПвК "Запад" уничтожили! Ракеты, к сожалению, сбить не удалось".
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Детали: По его словам, обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры области, обошлось без погибших и травмированных.
Козицкий добавил, что системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. Около 4.00 29 марта стало известно, что россияне осуществили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.
- Во время массированной комбинированной атаки россияне в очередной раз ударили по энергетическим объектам. Враг бил по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии.
- Противовоздушная оборона в ночь на 29 марта уничтожила 84 воздушные цели противника из 99, которыми Россия атаковала Украину.