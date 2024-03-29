РФ ночью атаковала Львовщину "Кинжалами": поврежден объект критической инфраструктуры

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что россияне ночью 29 марта направили две ракеты типа "Кинжал" по Львовщине, из-за ракетной атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.

Источник: Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Этой ночью Львовскую область атаковали 11 вражеских беспилотников и две ракеты типа "Кинжал". Все 11 беспилотников воины ПвК "Запад" уничтожили! Ракеты, к сожалению, сбить не удалось".

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Детали: По его словам, обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры области, обошлось без погибших и травмированных.

Козицкий добавил, что системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

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