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РФ ночью атаковала Львовщину "Кинжалами": поврежден объект критической инфраструктуры

Станислав ПогориловПятница, 29 марта 2024, 09:48
РФ ночью атаковала Львовщину Кинжалами: поврежден объект критической инфраструктуры
ілюстративне фото getty Images

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что россияне ночью 29 марта направили две ракеты типа "Кинжал" по Львовщине, из-за ракетной атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.

Источник: Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Этой ночью Львовскую область атаковали 11 вражеских беспилотников и две ракеты типа "Кинжал". Все 11 беспилотников воины ПвК "Запад" уничтожили! Ракеты, к сожалению, сбить не удалось".

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Детали: По его словам, обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры области, обошлось без погибших и травмированных.

Козицкий добавил, что системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. Около 4.00 29 марта стало известно, что россияне осуществили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.
  • Во время массированной комбинированной атаки россияне в очередной раз ударили по энергетическим объектам. Враг бил по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии.
  • Противовоздушная оборона в ночь на 29 марта уничтожила 84 воздушные цели противника из 99, которыми Россия атаковала Украину.

Темы: Львовщинаракетный ударбеспилотники
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