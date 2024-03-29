Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку – Зеленський

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку.

Джерело: президент Володимир Зеленський, представляючи нового секретаря, відео Офісу президента

Пряма мова: "Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку – дипломатичному".

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Деталі: Глава держави подякував Данілову за роки потужної професійної роботи.

Нагадаємо: На дипломатичному напрямку продовжить роботу і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 7 березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.

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