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Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку – Зеленський

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 березня 2024, 13:40
Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку – Зеленський
фото Офісу президента

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку.

Джерело: президент Володимир Зеленський, представляючи нового секретаря, відео Офісу президента

Пряма мова: "Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку – дипломатичному".

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Деталі: Глава держави подякував Данілову за роки потужної професійної роботи.

Нагадаємо: На дипломатичному напрямку продовжить роботу і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 7 березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.

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Передісторія:

  • 26 березня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на цю посаду уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
  • Данілов підбив символічний підсумок більш ніж 4-річної роботи та подякував главі держави за довіру.

Теми: ДаніловЗеленський
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