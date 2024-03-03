У РФ обіцяють передати останки загиблих у катастрофі Іл-76 "найближчим часом"

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що останки українських військових, які загинули нібито під час катастрофи Іл-76, можуть бути передані Україні найближчим часом.

Джерело: Москалькова в коментарі РИА Новости

Деталі: За її словами, всі експертні процедури в РФ щодо тіл загиблих завершилися, воля з боку РФ передати тіла є, і Україна готова їх прийняти.

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Водночас Москалькова не назвала можливих термінів передачі останків.

Що передувало: 1 березня уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив УП, що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених, і що робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там перебував.

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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що станом на 1 березня не отримав від Росії жодних офіційних даних щодо можливої загибелі українських військовополонених під час падіння Іл-76 в РФ, але після заяви російського омбудсмена про готовість передати тіла ще раз звернеться з цього питання до російської сторони.

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