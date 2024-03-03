У РФ обіцяють передати останки загиблих у катастрофі Іл-76 "найближчим часом"
Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що останки українських військових, які загинули нібито під час катастрофи Іл-76, можуть бути передані Україні найближчим часом.
Джерело: Москалькова в коментарі РИА Новости
Деталі: За її словами, всі експертні процедури в РФ щодо тіл загиблих завершилися, воля з боку РФ передати тіла є, і Україна готова їх прийняти.
Водночас Москалькова не назвала можливих термінів передачі останків.
Що передувало: 1 березня уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.
Представник ГУР Андрій Юсов повідомив УП, що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених, і що робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там перебував.
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що станом на 1 березня не отримав від Росії жодних офіційних даних щодо можливої загибелі українських військовополонених під час падіння Іл-76 в РФ, але після заяви російського омбудсмена про готовість передати тіла ще раз звернеться з цього питання до російської сторони.
Передісторія:
- Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
- Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.
- Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії.
- Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.
- Серед полонених, які повернулися в Україну в результаті обміну 31 січня, не було тих військових, яких домовлялися обміняти 24 січня.