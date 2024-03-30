Зеленський анонсував нові кадрові рішення

Президент Володимир Зеленський заявив, що кадрові зміни, які відбулися у владі цього тижня – це ще не всі підготовлені рішення.

Джерело: вечірнє звернення президента

Реклама:

Пряма мова: "Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені.

Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на цю посаду уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

29 березня Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників голови Офісу президента. На їхні місця були призначені Ірина Мудра та Олена Ковальська.

30 березня глава держави звільнив першого помічника Сергія Шефіра, радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова й Олег Устенка, а також позаштатних уповноважених із питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову та з питань забезпечення прав захисників Альону Вербицьку.

За даними УП, у Кабінеті міністрів незабаром очікуються кадрові перестановки.

Читайте також: "Велике перезавантаження" імені Єрмака. Чому Зеленський проводить кадрові ротації в ОП

Чому сталася і що змінить відставка секретаря РНБО Олексія Данілова