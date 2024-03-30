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Зеленський анонсував нові кадрові рішення

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 21:38
Зеленський анонсував нові кадрові рішення
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що кадрові зміни, які відбулися у владі цього тижня – це ще не всі підготовлені рішення.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені.

Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним".

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на цю посаду уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
  • 29 березня Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників голови Офісу президента. На їхні місця були призначені Ірина Мудра та Олена Ковальська.
  • 30 березня глава держави звільнив першого помічника Сергія Шефіра, радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова й Олег Устенка, а також позаштатних уповноважених із питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову та з питань забезпечення прав захисників Альону Вербицьку. 
  • За даними УП, у Кабінеті міністрів незабаром очікуються кадрові перестановки.

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Теми: Зеленський
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