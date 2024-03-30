Зеленский анонсировал новые кадровые решения
Суббота, 30 марта 2024, 21:38
Президент Владимир Зеленский заявил, что кадровые изменения, которые произошли во власти на этой неделе – это еще не все подготовленные решения.
Источник: вечернее обращение президента
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Прямая речь: "Мы продолжаем перезагрузку государственных институтов. На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все решения, которые подготовлены.
Сегодня есть новые указы – по советникам. Каждому я благодарен за работу. Мы делаем Офис более функциональным".
Предыстория:
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- 26 марта президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на эту должность уже экспредседателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
- 29 марта Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей главы Офиса президента. На их места были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.
- 30 марта глава государства уволил первого помощника Сергея Шефира, советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олег Устенко, а также внештатных уполномоченных по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву и по вопросам обеспечения прав защитников Алену Вербицкую.
- По данным УП, в Кабинете министров вскоре ожидаются кадровые перестановки.
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