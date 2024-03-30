Зеленский анонсировал новые кадровые решения

Президент Владимир Зеленский заявил, что кадровые изменения, которые произошли во власти на этой неделе – это еще не все подготовленные решения.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Мы продолжаем перезагрузку государственных институтов. На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все решения, которые подготовлены.

Сегодня есть новые указы – по советникам. Каждому я благодарен за работу. Мы делаем Офис более функциональным".

Предыстория:

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26 марта президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на эту должность уже экспредседателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

29 марта Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей главы Офиса президента. На их места были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.

30 марта глава государства уволил первого помощника Сергея Шефира, советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олег Устенко, а также внештатных уполномоченных по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву и по вопросам обеспечения прав защитников Алену Вербицкую.

По данным УП, в Кабинете министров вскоре ожидаются кадровые перестановки.

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