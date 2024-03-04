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У конституцію Франції внесли право на аборт

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 березня 2024, 20:44
У конституцію Франції внесли право на аборт
Фото: Getty Images / aristotoo

Французькі депутати і сенатори з величезною перевагою схвалили закріплення у конституції положення про те, що жінці гарантується право на аборт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: У фінальному голосуванні, що проходило на особливому засіданні у Версалі, "за" проголосували 780 парламентарів, тоді як проти – 72. Результат голосування зустріли бурхливими оплесками.

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До ст. 34 основного закону увійде формулювання про те, що "закон визначає умови, за яких реалізується гарантована свобода жінки здійснити добровільне переривання вагітності".

Ухвалення рішення було очікуваним, оскільки перед цим ідея отримала достатньо голосів в обох палатах. 

Різні опитування свідчать, що закріплення права на аборт у конституції підтримують понад 80% французів. 

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У багатьох повідомленнях медіа це рішення називають "історичним" і першим у світі. Втім, як зазначає AP, таке право жінки було закріплене також основним законом колишньої Югославії та залишилося у конституції Сербії у формулюванні про "право ухвалювати рішення щодо народження дітей". 

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів, президент Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Спершу палати парламенту у Франції не могли досягти згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гарантувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" жінки це робити.

Сейм Польщі цього тижня також розглядатиме серію проєктів для легалізації абортів, щоб змінити ситуацію, створену за часів попередньої влади. 

Теми: Франціяздоров'я
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