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Єврокомісія хоче посилити вимоги до України в рамках "транспортного безвізу"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 14:17
Єврокомісія хоче посилити вимоги до України в рамках транспортного безвізу
ФОТО: GETTY IMAGES

Єврокомісія у вівторок висунула пропозицію продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною, але вирішила внести у неї зміни.

Джерело: комісія, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили в комісії, пропозиції включають оновлення угоди з Україною "з метою покращення її практичної реалізації та правозастосування, зберігаючи при цьому її цілі та сферу дії". 

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Початково угода була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж угода була підписана з Молдовою. Домовленості надають  двосторонні транспортні права українським, молдовським та європейським перевізникам на території один одного. 

Оскільки традиційні транспортні маршрути в регіоні порушені або закриті через агресивну війну Росії проти України та недоступність Чорного моря як традиційного торговельного шляху для двох країн, продовження угоди принаймні до кінця 2025 року допоможе убезпечити ланцюги поставок, зазначили у комісії.

При цьому комісія заявила, що вирішила змінити угоду з Україною "на основі обміну думками з державами-членами, Україною та зацікавленими сторонами".

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Зміни пропонують:

  • зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення, і що перевезення здійснюється відповідно до угоди;
  • зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як того вимагає угода;
  • посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними угодою, боротьбу з шахрайством та підробкою водійських документів, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху: такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії;
  • додати нове захисне застереження: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути призупинена в цьому географічному регіоні.

При цьому комісія наголосила, що угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки один одного.

Що передувало: 

Теми: Єврокомісіябезвізтранспорт
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