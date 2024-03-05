Міністр оборони Німеччини: незахищена лінія стала причиною витоку інформації про Taurus для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перехоплення секретної інформації щодо постачання ракет Taurus в Україну сталося через те, що один з офіцерів Бундесверу приєднався до розмови з незахищеної лінії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Детали: За його словами, один з учасників, який зателефонував з Сінгапуру, скористався відкритим незашифрованим каналом, щоб взяти участь у розмові, яка проводилася через онлайн-сервіс Webex.

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"Наші системи зв'язку не були скомпрометовані. Причиною того, що дзвінок міг бути записаний, була операційна помилка однієї людини", – цитує Пісторіуса Reuters.

Він підкреслив, що використання незашифрованої платформи Webex для розмови було санкціоноване, зазначивши, що це було не готове програмне забезпечення, а спеціально сертифіковане, із серверами в обчислювальних центрах Бундесверу в Німеччині.

Росія, швидше за все, перехопила військовий дзвінок випадково, завдяки широкомасштабному спостереженню, а не за допомогою шпигуна або скомпрометованих німецьких систем, заявив посадовець.

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Пісторіус додав, що проти учасників розмови розпочато дисциплінарне провадження.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".