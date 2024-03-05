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Министр обороны Германии: незащищенная линия стала причиной утечки информации о Taurus для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 14:46
Министр обороны Германии: незащищенная линия стала причиной утечки информации о Taurus для Украины
Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что перехват секретной информации о поставках ракет Taurus в Украину произошел из-за того, что один из офицеров Бундесвера присоединился к разговору по незащищенной линии. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: По его словам, один из участников, звонивший из Сингапура, воспользовался открытым незашифрованным каналом, чтобы принять участие в разговоре, который проводился через онлайн-сервис Webex.

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"Наши системы связи не были скомпрометированы. Причиной того, что звонок мог быть записан, была операционная ошибка одного человека", – цитирует Писториуса Reuters.

Он подчеркнул, что использование незашифрованной платформы Webex для разговора было санкционировано, отметив, что это было не готовое программное обеспечение, а специально сертифицированное, с серверами в вычислительных центрах Бундесвера в Германии.

Россия, скорее всего, перехватила военный звонок случайно, благодаря широкомасштабному наблюдению, а не с помощью шпиона или скомпрометированных немецких систем, заявил чиновник.

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Писториус добавил, что против участников разговора начато дисциплинарное производство.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".



Темы: ГерманияTaurusУкраина
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