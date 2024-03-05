Угорщина завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Новий президент Угорщини Томаш Шуйок 5 березня – в перший день перебування на цій посаді – підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

Джерело: "Європейська правда", повідомлення на сайті угорського президента

Дослівно: "Сьогодні президент Томаш Шуйок підписав рішення Національних зборів (парламенту. – ред.) від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО".

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Деталі: Угорські законодавці схвалили вступ Швеції до НАТО 26 лютого. Воно завершило багатомісячні зволікання Будапешта й відбулося після візиту прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про постачання озброєнь.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зіткнувся з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагали від нього якнайшвидше схвалити вступ Швеції до Альянсу.

Але навіть після рішення парламенту остаточне набуття Швецією членства у НАТО штучно гальмувалось через те, що Угорщина не надсилала до Вашингтона документ про ратифікацію, пояснюючи це виборами президента у себе в країні.