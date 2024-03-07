Держдеп США та Німецький Фонд спільно працюватимуть над відновленням міст України

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла (GMF) оголосили про створення "Партнерства міст України" (UCP), яке має на мені допомогти Києву у відновленні міського життя.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Держдепу США

Дослівно з пресрелізу: "Виконуючи функції Секретаріату партнерста, GMF сприятиме створенню нових трансатлантичних партнерств, програм та альянсів між європейськими та американськими організаціями, щоб допомогти у відновленні та розбудові до трьох українських міст".

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Деталі: Повідомляється, що партнерство хоче залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів до зусиль в межах проєкту UCP, щоб "використати енергію та винахідливість бізнесу й приватного сектору, університетів, неурядових організацій та фондів".

Передбачається, що UCP "допоможе новому поколінню українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів та будівельних бригад краще відбудовувати міста, використовуючи сталі методи".

Держдеп зауважив, що партнерство залучатиме та координуватиме роботу з урядом України, ЄЄ, його державами-членами, банками розвитку та донорами, щоб допомогти містам-бенефіціарам знайти ресурси. Ініціатива розрахована на 3 роки.

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