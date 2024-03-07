Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держдеп США та Німецький Фонд спільно працюватимуть над відновленням міст України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 12:04
Держдеп США та Німецький Фонд спільно працюватимуть над відновленням міст України
Зруйнований росіянами будинок в Одесі. Фото ДСНС

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла (GMF) оголосили про створення "Партнерства міст України" (UCP), яке має на мені допомогти Києву у відновленні міського життя.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Держдепу США

Дослівно з пресрелізу: "Виконуючи функції Секретаріату партнерста, GMF сприятиме створенню нових трансатлантичних партнерств, програм та альянсів між європейськими та американськими організаціями, щоб допомогти у відновленні та розбудові до трьох українських міст".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що партнерство хоче залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів до зусиль в межах проєкту UCP, щоб "використати енергію та винахідливість бізнесу й приватного сектору, університетів, неурядових організацій та фондів".

Передбачається, що UCP "допоможе новому поколінню українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів та будівельних бригад краще відбудовувати міста, використовуючи сталі методи".

Держдеп зауважив, що партнерство залучатиме та координуватиме роботу з урядом України, ЄЄ, його державами-членами, банками розвитку та донорами, щоб допомогти містам-бенефіціарам знайти ресурси. Ініціатива розрахована на 3 роки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер висловила сподівання, що американські сировинні компанії допоможуть відновити економіку України.
  • Перед цим Пріцкер обговорила з представниками української влади сумнівне призначення очільниці Рахункової палати.

Теми: СШАНімеччинадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
США
США відреагували на удар РФ по Одесі, яку відвідували Зеленський і прем’єр Греції
У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні
Палата представників США схвалила пакет витрат для запобігання шатдауну
Останні новини
15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
Усі новини...
Реклама: