Росіяни вранці атакували Нікопольщину: вбили 16-річного хлопця

Внаслідок російського удару вранці 9 березня по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині загинув 16-річний хлопець.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. (стан) важкий.

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Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині.

Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін".

Деталі: За даними влади, окупанти атакували з артилерії.