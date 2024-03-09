Росіяни вранці атакували Нікопольщину: вбили 16-річного хлопця
Субота, 9 березня 2024, 11:39
Внаслідок російського удару вранці 9 березня по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині загинув 16-річний хлопець.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова Лисака: "Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. (стан) важкий.
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Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині.
Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін".
Деталі: За даними влади, окупанти атакували з артилерії.
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