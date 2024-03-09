Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Росіяни вранці атакували Нікопольщину: вбили 16-річного хлопця

Роман ПетренкоСубота, 9 березня 2024, 11:39
Росіяни вранці атакували Нікопольщину: вбили 16-річного хлопця
вікімапа, скриншот

Внаслідок російського удару вранці 9 березня по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині загинув 16-річний хлопець.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. (стан) важкий.

Реклама:

Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині.

Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін".

Деталі: За даними влади, окупанти атакували з артилерії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW

Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів

Допомога на €5 млрд призначена для України, а не розвитку оборонної промисловості ЄС – Боррель

Родичів ексглави метро Брагінського знайшли в тендерах на сотні мільйонів: Кличко відреагував

відео"Одружись зі мною, якщо хочеш за кордон": жінка з інвалідністю пропонувала незаконні послуги

Сирський призначив нового речника Повітряних сил

Усі новини...
Дніпропетровська область
Дрони РФ вдарили по Нікопольщині: поранена дівчина, постраждала інфраструктура
В ОДА показали, які укріплення будуть на Дніпропетровщині
Окупанти вдарили по "Епіцентру" в Нікополі
Останні новини
08:14
ЗСУ за добу знешкодили 840 окупантів та 30 артилерійських систем – Генштаб
08:10
ЄС та Швейцарія розпочали процес для поглиблення відносин
07:58
Окупанти активно атакують на 7 напрямках, за добу було понад 60 боєзіткнень − Генштаб
07:28
У Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі
06:28
Глава Пентагона переконуватиме на "Рамштайні" союзників у відданості США Україні – Reuters
05:14
Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW
04:14
Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів
03:54
У Польщі американський БпЛА здійснив аварійну посадку
03:30
Росіяни атакували Сумщину ракетами, КАБами, скидали міни
02:52
Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки
Усі новини...
Реклама: