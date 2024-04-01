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Іран попереджав Росію про загрозу теракту ще до нападу на "Крокус Сіті Хол" − ЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 1 квітня 2024, 13:22
Іран попереджав Росію про загрозу теракту ще до нападу на Крокус Сіті Хол − ЗМІ
Фото ТАСС

Іран попереджав Росію про можливість проведення великої "терористичної операції" на її території напередодні масового вбивства у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол", повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Джерело: Reuters

Пряма мова одного зі співрозмовників видання: "За кілька днів до теракту в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт всередині Росії, отриманою під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані".

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Деталі: Міністерство розвідки Ірану заявило в січні, що заарештувало 35 осіб, причетних до вибухів 3 січня в південно-східному місті Керман, в результаті яких загинуло близько 100 осіб. 19 січня міністерство заявило, що заарештувало командира афганської філії "Ісламської держави" "ІДІЛ-Хорасан" (ІДІЛ-Х).

Деталі: Друге джерело, яке також побажало залишитися невідомим через делікатність питання, повідомило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про майбутню атаку, не вистачало конкретних деталей щодо часу і точної цілі.

"Їм (членам ІДІЛ-Х) було доручено підготуватися до значної операції в Росії... Один з терористів (заарештований в Ірані) сказав, що деякі члени групи вже їздили до Росії", − повідомив інший співрозмовник видання.

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Пряма мова третього джерела − високопоставленого співробітника служби безпеки: "Оскільки Іран роками був жертвою терористичних атак, іранська влада виконала своє зобов'язання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів".

Джерело, знайоме з розвідданими США про майбутню атаку в Росії, повідомило, що вони базувалися на перехоплених розмовах між бойовиками ІДІЛ-Х.

Reuters зазначає, що Міністерство закордонних справ Ірану і Кремль не відповіли на прохання прокоментувати цю історію. Білий дім також не надав коментарів.

Передісторія:

Теми: РосіяІрантеракт
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