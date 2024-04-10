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Терехов: "Не придут россияне в Харьков. Я уверен"

Севгиль Мусаева, Валентина РоманенкоСреда, 10 апреля 2024, 12:03
Терехов: Не придут россияне в Харьков. Я уверен
Игорь Терехов. фото УП

Мэр Харькова Игорь Терехов уверен, что российские оккупационные войска не смогут дойти до города, как пугает украинцев последние недели кремлевская пропаганда.

Источник: Терехов в репортаже "Украинской правды" из Харькова

Детали: На вопрос УП, есть ли у мэра Харькова план "Б" - на случай, если россияне придут в Харьков, мэр ответил.

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Прямая речь: "Да не придут они в Харьков. Прекратите! Я уверен в этом".

Детали: Глава города заверил, что Силы обороны, власть и харьковчане будут отстаивать его до конца.

Терехов сказал, что не покидал город во время первой попытки россиян захватить его, и не собирается выезжать из него и в дальнейшем.

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Подробнее о том, как живет Харьков под непрерывными российскими обстрелами и ударами, смотрите в репортаже УП.

Предыстория:

  • Российское издание "Медуза", со ссылкой на близкие к Кремлю источники, писало, что российские "политические элиты" не исключают, что Россия и ее правитель Владимир Путин попытаются захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО".
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военные проводят большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий, на которых враг может прибегнуть к наступательным действиям. Он также выразил мнение, что возможное наступление оккупантов на Харьков станет для РФ роковой ошибкой.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что несмотря на постоянные обстрелы ни власти, ни военные не видят необходимости эвакуации из города.
  • Силы обороны не фиксируют формирования ударных групп противника для повторных нападений на Украину, в военной разведке говорят, что вбросами о "наступлении на Харьков" враг пытается посеять панические настроения внутри нашей страны.
  • Британское издание The Economist со ссылкой на военные источники в Киеве предположило, что Россия решила превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения.

Темы: Харьковвойна
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