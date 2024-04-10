Терехов: "Не придут россияне в Харьков. Я уверен"

Мэр Харькова Игорь Терехов уверен, что российские оккупационные войска не смогут дойти до города, как пугает украинцев последние недели кремлевская пропаганда.

Источник: Терехов в репортаже "Украинской правды" из Харькова

Детали: На вопрос УП, есть ли у мэра Харькова план "Б" - на случай, если россияне придут в Харьков, мэр ответил.

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Прямая речь: "Да не придут они в Харьков. Прекратите! Я уверен в этом".

Детали: Глава города заверил, что Силы обороны, власть и харьковчане будут отстаивать его до конца.

Терехов сказал, что не покидал город во время первой попытки россиян захватить его, и не собирается выезжать из него и в дальнейшем.

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Подробнее о том, как живет Харьков под непрерывными российскими обстрелами и ударами, смотрите в репортаже УП.

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