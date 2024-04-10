Законопроєкт про мобілізацію на засіданні 10 квітня розглядають близько 50 нардепів
В обговоренні поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію на пленарному засіданні 10 квітня беруть участь близько пів сотні народних депутатів.
Джерело: член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "У залі засідань наразі перебувають близько 50 народних депутатів"
Деталі: Наразі триває розгляд відхилених правок.
Що передувало: Верховна Рада в середу 10 квітня розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
Довідково: За даними сайту Верховної Ради, кількісний склад парламенту станом на 10 квітня 2024 року становить 401 народний депутат.
Передісторія:
- 9 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Було заявлено, що документ готовий до розгляду в залі парламенту.
- На прохання військового керівництва і урядовців профільний комітет ВР ухвалив рішення виключити із законопроєкту положення щодо демобілізації та ротації військовослужбовців.
- Цей крок у Міноборони пояснили тим, що, зважаючи на оперативну ситуацію на фронті, загрози і ризики, Генеральний штаб ЗСУ висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації були розглянуті в окремому законопроєкті.
- 10 квітня стало відомо, що перед розглядом законопроєкту щодо мобілізації Верховна Рада запросила для виступу головнокомандувача Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.