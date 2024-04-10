Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Законопроєкт про мобілізацію на засіданні 10 квітня розглядають близько 50 нардепів

Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 19:13
Законопроєкт про мобілізацію на засіданні 10 квітня розглядають близько 50 нардепів
фото з Facebook нардепа від "ЄС" Володимира Ар'єва

В обговоренні поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію на пленарному засіданні 10 квітня беруть участь близько пів сотні народних депутатів.

Джерело: член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У залі засідань наразі перебувають близько 50 народних депутатів"

Реклама:

Деталі: Наразі триває розгляд відхилених правок.

Що передувало: Верховна Рада в середу 10 квітня розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Довідково: За даними сайту Верховної Ради, кількісний склад парламенту станом на 10 квітня 2024 року становить 401 народний депутат.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: мобілізаціяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
мобілізація
В Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту в Раді
Рада взялася за законопроєкт про мобілізацію у другому читанні
Нардепи прийняли в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених
Останні новини
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
17:03
Втрата позицій на Часовому Яру: штурмбат 67-ї бригади виводять в окрему частину
Усі новини...
Реклама: