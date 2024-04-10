Законопроєкт про мобілізацію на засіданні 10 квітня розглядають близько 50 нардепів

фото з Facebook нардепа від "ЄС" Володимира Ар'єва

В обговоренні поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію на пленарному засіданні 10 квітня беруть участь близько пів сотні народних депутатів.

Джерело: член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У залі засідань наразі перебувають близько 50 народних депутатів"

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Деталі: Наразі триває розгляд відхилених правок.

Що передувало: Верховна Рада в середу 10 квітня розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.



Довідково: За даними сайту Верховної Ради, кількісний склад парламенту станом на 10 квітня 2024 року становить 401 народний депутат.

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