Законопроект о мобилизации на заседании 10 апреля рассматривают около 50 нардепов
В обсуждении поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации на пленарном заседании 10 апреля участвуют около полусотни народных депутатов.
Источник: член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "В зале заседаний сейчас находятся около 50 народных депутатов"
Детали: Сейчас идет рассмотрение отклоненных поправок.
Что предшествовало: Верховная Рада в среду 10 апреля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №10449 о внесении в некоторые законы изменений, касающихся отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.
Справка: По данным сайта Верховной Рады, количественный состав парламента по состоянию на 10 апреля 2024 года составляет 401 народный депутат.
Предыстория:
- 9 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил наработку ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Было заявлено, что документ готов к рассмотрению в зале парламента.
- По просьбе военного руководства и чиновников профильный комитет ВР принял решение исключить из законопроекта положения о демобилизации и ротации военнослужащих.
- Этот шаг в Минобороны объяснили тем, что, учитывая оперативную ситуацию на фронте, угрозы и риски, Генеральный штаб ВСУ выразил пожелание, чтобы нормы по демобилизации были рассмотрены в отдельном законопроекте.
- 10 апреля стало известно, что перед рассмотрением законопроекта по мобилизации Верховная Рада пригласила для выступления главнокомандующего Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля.