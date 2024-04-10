Законопроект о мобилизации на заседании 10 апреля рассматривают около 50 нардепов

фото из Facebook нардепа от "ЕС" Владимира Арьева

В обсуждении поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации на пленарном заседании 10 апреля участвуют около полусотни народных депутатов.

Источник: член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В зале заседаний сейчас находятся около 50 народных депутатов"

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Детали: Сейчас идет рассмотрение отклоненных поправок.

Что предшествовало: Верховная Рада в среду 10 апреля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №10449 о внесении в некоторые законы изменений, касающихся отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

Справка: По данным сайта Верховной Рады, количественный состав парламента по состоянию на 10 апреля 2024 года составляет 401 народный депутат.

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