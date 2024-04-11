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Окупанти запустили по Україні 40 "Шахедів", 37 з них збили − Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 11 квітня 2024, 07:40
Окупанти запустили по Україні 40 Шахедів, 37 з них збили − Генштаб
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з Telegram Сергія Наєва

Уночі 11 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами та 40 дронами-камікадзе "Шахед", 37 з них вдалося знищити силам ППО.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу "Shahed-136/131". За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено".

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Деталі: Повідомляється, що інформація щодо ракет уточнюється.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що 3 "Шахеди" збили над Дніпропетровщиною: 2 на Криворіжжі та 1 – у Павлоградському районі.  

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що 8 БпЛА типу "Shahed 131/136" знищили на Миколаївщині.

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Теми: ШахедРосіявійна
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