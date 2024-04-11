Окупанти запустили по Україні 40 "Шахедів", 37 з них збили − Генштаб
Уночі 11 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами та 40 дронами-камікадзе "Шахед", 37 з них вдалося знищити силам ППО.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу "Shahed-136/131". За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено".
Деталі: Повідомляється, що інформація щодо ракет уточнюється.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що 3 "Шахеди" збили над Дніпропетровщиною: 2 на Криворіжжі та 1 – у Павлоградському районі.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що 8 БпЛА типу "Shahed 131/136" знищили на Миколаївщині.
Передісторія:
- Раніше Київська ОВА повідомила, що російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області − спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.
- Також окупанти завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські військові уночі 11 квітня атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.