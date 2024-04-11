Оккупанты запустили по Украине 40 "Шахедов", 37 из них сбили − Генштаб
Ночью 11 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и 40 дронами-камикадзе "Шахед", 37 из них удалось уничтожить силам ПВО.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БпЛА типа "Shahed-136/131". По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА были уничтожены".
Детали: Сообщается, что информация о ракетах уточняется.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что 3 "Шахеда" сбили над Днепропетровщиной: 2 на Криворожье и 1 – в Павлоградском районе.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что 8 БпЛА типа "Shahed 131/136" уничтожили на Николаевщине.
Предыстория:
- Ранее Киевская ОВА сообщила, что российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области − вспыхнул пожар, продолжается тушение огня.
- Также оккупанты нанесли 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области.
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские военные ночью 11 апреля атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.