Оккупанты запустили по Украине 40 "Шахедов", 37 из них сбили − Генштаб

Ночью 11 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и 40 дронами-камикадзе "Шахед", 37 из них удалось уничтожить силам ПВО.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БпЛА типа "Shahed-136/131". По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА были уничтожены".

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Детали: Сообщается, что информация о ракетах уточняется.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что 3 "Шахеда" сбили над Днепропетровщиной: 2 на Криворожье и 1 – в Павлоградском районе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что 8 БпЛА типа "Shahed 131/136" уничтожили на Николаевщине.

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