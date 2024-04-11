Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты запустили по Украине 40 "Шахедов", 37 из них сбили − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 11 апреля 2024, 07:40
Оккупанты запустили по Украине 40 Шахедов, 37 из них сбили − Генштаб
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram Сергея Наева

Ночью 11 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и 40 дронами-камикадзе "Шахед", 37 из них удалось уничтожить силам ПВО.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БпЛА типа "Shahed-136/131". По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА были уничтожены".

Реклама:

Детали: Сообщается, что информация о ракетах уточняется.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что 3 "Шахеда" сбили над Днепропетровщиной: 2 на Криворожье и 1 – в Павлоградском районе. 

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что 8 БпЛА типа "Shahed 131/136" уничтожили на Николаевщине.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ШахедРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Шахед
Россия ударила по энергетической инфраструктуре в 4 областях − Минэнерго
Россияне атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области: вспыхнул пожар
На Киевщине работала ПВО
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: