Ракетний удар по Одещині 10 квітня: кількість загиблих зросла до шести

До шести зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по Одеській області 10 квітня, у лікарні помер поранений чоловік.

Джерело: ОГП в Telegram

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік".

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