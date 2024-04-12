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Ракетний удар по Одещині 10 квітня: кількість загиблих зросла до шести

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 квітня 2024, 10:14
Ракетний удар по Одещині 10 квітня: кількість загиблих зросла до шести
Фото: Getty Images

До шести зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по Одеській області 10 квітня, у лікарні помер поранений чоловік.

Джерело: ОГП в Telegram

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік".

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Передісторія: 

  • 10 квітня російська армія вдарила, попередньо балістичною ракетою "Іскандер-М", по Одеському району, в результаті чого загинули 4 людини, серед них 10-річна дівчинка. 14 людей госпіталізували.
  • Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5-ти людей через балістичний удар 10 квітня. У лікарні помер один з поранених чоловіків.
  • 12 квітня влада оголосила жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по Одеському району.

Теми: Одесаракетний ударжертви
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