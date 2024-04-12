Ракетный удар по Одесской области 10 апреля: количество погибших возросло до шести

До шести возросло количество погибших в результате ракетного удара российских войск по Одесской области 10 апреля, в больнице умер раненый мужчина.

Источник: ОГП в Telegram

Дословно: "Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесской области 10 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице умер 56-летний мужчина".

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