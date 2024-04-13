FT: Россия может планировать масштабное наступление в 4 областях и на Харьков

Россия может готовить широкомасштабное наступление в конце весны или летом с намерением захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Источник: Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников

Детали: Издание пишет, что Россия, возможно, готовится к широкомасштабному наступлению в конце весны или летом в надежде захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, которые она уже частично оккупировала ранее.

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Дословно: "Официальные лица в Киеве также обеспокоены тем, что Москва может планировать нападение на Харьков, второй по величине город Украины на северо-востоке. Она мобилизует сотни тысяч военнослужащих и обстреливает город ракетами в рамках подготовки".

Предыстория:

28 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты могут готовиться к новому наступлению, которое ожидается где-то в конце мая или в июне. При этом он не сказал, о каком из направлений идет речь.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что вероятное масштабное наступление в конце весны или летом Россия может сосредоточить на западе Донецкой области, и добавляют, что войска РФ смогут наступать только на одном оперативном направлении.

Разведывательные данные Североатлантического альянса указывают на медленное продвижение России по линии фронта, но ставят под сомнение возможность российских сил осуществить масштабное наступление в ближайшее время.

6 апреля Зеленский заявил, что Харьков на сегодня хорошо защищен от сухопутного вторжения российских войск, а разговоры о планах оккупантов захватить город назвал направленной дезинформацией.