FT: Россия может планировать масштабное наступление в 4 областях и на Харьков
Россия может готовить широкомасштабное наступление в конце весны или летом с намерением захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.
Источник: Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников
Детали: Издание пишет, что Россия, возможно, готовится к широкомасштабному наступлению в конце весны или летом в надежде захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, которые она уже частично оккупировала ранее.
Дословно: "Официальные лица в Киеве также обеспокоены тем, что Москва может планировать нападение на Харьков, второй по величине город Украины на северо-востоке. Она мобилизует сотни тысяч военнослужащих и обстреливает город ракетами в рамках подготовки".
Предыстория:
- 28 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты могут готовиться к новому наступлению, которое ожидается где-то в конце мая или в июне. При этом он не сказал, о каком из направлений идет речь.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что вероятное масштабное наступление в конце весны или летом Россия может сосредоточить на западе Донецкой области, и добавляют, что войска РФ смогут наступать только на одном оперативном направлении.
- Разведывательные данные Североатлантического альянса указывают на медленное продвижение России по линии фронта, но ставят под сомнение возможность российских сил осуществить масштабное наступление в ближайшее время.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Харьков на сегодня хорошо защищен от сухопутного вторжения российских войск, а разговоры о планах оккупантов захватить город назвал направленной дезинформацией.