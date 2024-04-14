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Внаслідок атаки Ірану на Ізраїль важкого поранення зазнала 10-річна дитина

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 03:04
Внаслідок атаки Ірану на Ізраїль важкого поранення зазнала 10-річна дитина
перехоплення іранських цілей над Ізраїлем, скриншот Channel 12

10-річна дівчинка отримала важкі поранення осколками від ракети під час атаки Ірану на Ізраїль, понад 30 осіб звернулися за медичною допомогою.

Джерело: CNN із посиланням на ізраїльську медичну службу (MDA)

Деталі: Зазначається, що дівчинка була поранена у регіоні Негев на півдні Ізраїлю осколками внаслідок перехоплення іранської ракети, запущеної по Ізраїлю.

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Дитина отримала травму голови і була непритомною. Її доправили в лікарню.

Крім того, у MDA повідомили, що поранень зазнали три жінки.

Згодом MDA повідомила про понад 30 осіб, яким була надана медична допомога.

ВІДЕО ДНЯ

Уточнено: CNN зазначає, що MDA відредагувала інформацію, щоб уточнити стать дитини: поранень зазнала дівчника, а не хлопчик, як повідомлялося раніше.

Передісторія:

  • Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, водночас Ізраїль перебувавав у бойовій готовності й закривав повітряний простір.
  • За даними ЗМІ, Іран запустив хвилю балістичних ракет по Ізраїлю.
  • Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".
  • Американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських безпілотників, кількість яких перевищила сотню.
  • Іран спочатку запустив по Ізраїлю 80 ракет, згодом – ще 70.

Теми: ІзраїльІрандітиракетний удар
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