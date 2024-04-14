Внаслідок атаки Ірану на Ізраїль важкого поранення зазнала 10-річна дитина
Неділя, 14 квітня 2024, 03:04
10-річна дівчинка отримала важкі поранення осколками від ракети під час атаки Ірану на Ізраїль, понад 30 осіб звернулися за медичною допомогою.
Джерело: CNN із посиланням на ізраїльську медичну службу (MDA)
Деталі: Зазначається, що дівчинка була поранена у регіоні Негев на півдні Ізраїлю осколками внаслідок перехоплення іранської ракети, запущеної по Ізраїлю.
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Дитина отримала травму голови і була непритомною. Її доправили в лікарню.
Крім того, у MDA повідомили, що поранень зазнали три жінки.
Згодом MDA повідомила про понад 30 осіб, яким була надана медична допомога.
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Уточнено: CNN зазначає, що MDA відредагувала інформацію, щоб уточнити стать дитини: поранень зазнала дівчника, а не хлопчик, як повідомлялося раніше.
Передісторія:
- Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, водночас Ізраїль перебувавав у бойовій готовності й закривав повітряний простір.
- За даними ЗМІ, Іран запустив хвилю балістичних ракет по Ізраїлю.
- Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".
- Американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських безпілотників, кількість яких перевищила сотню.
- Іран спочатку запустив по Ізраїлю 80 ракет, згодом – ще 70.