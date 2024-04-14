Внаслідок атаки Ірану на Ізраїль важкого поранення зазнала 10-річна дитина

10-річна дівчинка отримала важкі поранення осколками від ракети під час атаки Ірану на Ізраїль, понад 30 осіб звернулися за медичною допомогою.

Джерело: CNN із посиланням на ізраїльську медичну службу (MDA)

Деталі: Зазначається, що дівчинка була поранена у регіоні Негев на півдні Ізраїлю осколками внаслідок перехоплення іранської ракети, запущеної по Ізраїлю.

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Дитина отримала травму голови і була непритомною. Її доправили в лікарню.

Крім того, у MDA повідомили, що поранень зазнали три жінки.

Згодом MDA повідомила про понад 30 осіб, яким була надана медична допомога.

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Уточнено: CNN зазначає, що MDA відредагувала інформацію, щоб уточнити стать дитини: поранень зазнала дівчника, а не хлопчик, як повідомлялося раніше.

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