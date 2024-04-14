В результате атаки Ирана на Израиль тяжелое ранение получил 10-летний ребенок
10-летняя девочка получила тяжелые ранения осколками от ракеты во время атаки Ирана на Израиль, более 30 человек обратились за медицинской помощью.
Источник: CNN со ссылкой на израильскую израильскую медицинскую службу (MDA)
Детали: Отмечается, что девочка была ранена в регионе Негев на юге Израиля осколками в результате перехвата иранской ракеты, запущенной по Израилю.
Ребенок получил травму головы и был без сознания. Его доставили в больницу.
Кроме того, в MDA сообщили, что ранения получили три женщины.
Впоследствии MDA сообщила о более 30 человек, которым была оказана медицинская помощь.
Уточнено: CNN отмечает, что MDA отредактировала информацию, чтобы уточнить пол ребенка: ранениям подверглась девочка, а не мальчик, как сообщалось ранее.
Предыстория:
- Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников, при этом Израиль находился в боевой готовности и закрывал воздушное пространство.
- По данным СМИ, Иран запустил волну баллистических ракет по Израилю.
- После начала атаки Ирана на Израиль президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
- Американские и израильские военные заявили о перехвате иранских беспилотников, количество которых превысило сотню.