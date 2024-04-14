В результате атаки Ирана на Израиль тяжелое ранение получил 10-летний ребенок

10-летняя девочка получила тяжелые ранения осколками от ракеты во время атаки Ирана на Израиль, более 30 человек обратились за медицинской помощью.

Источник: CNN со ссылкой на израильскую израильскую медицинскую службу (MDA)

Детали: Отмечается, что девочка была ранена в регионе Негев на юге Израиля осколками в результате перехвата иранской ракеты, запущенной по Израилю.

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Ребенок получил травму головы и был без сознания. Его доставили в больницу.

Кроме того, в MDA сообщили, что ранения получили три женщины.

Впоследствии MDA сообщила о более 30 человек, которым была оказана медицинская помощь.

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Уточнено: CNN отмечает, что MDA отредактировала информацию, чтобы уточнить пол ребенка: ранениям подверглась девочка, а не мальчик, как сообщалось ранее.

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